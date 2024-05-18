Erkan Yolaç öldü mü?

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalarda yer eden ünlü sunucu Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Yolaç'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmiştir" denildi. Peki, Erkan Yolaç kimdir? İşte 1960'ta radyo ile başlayan sonrasında ekranları süsleyen renkli kariyeri ile Erkan Yolaç...

'Evet-Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uzun süredir yoğun bakımda olan Yolaç, 89 yaşındaydı.

"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ"

Ünlü ismin kaldığı hastaneden şu açıklama yapıldı:

"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür.Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmiştir.Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."