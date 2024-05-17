Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Doğduğun Ev Kaderindir, Kördüğüm, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Mihre Mutlu ile 5 yıl evli kalan oyuncunun özellikle minik oğlu Ali merak edildi. Ünlü oyuncunun oğlu Ali ile olan pozlarını görenler ise hayran kaldı. Baba-oğul sosyal medyayı sallarken Ali'yi görenler "Çok yakışıklı maşallah", "Boynuz kulağı geçmiş" yorumlarında bulundu. İşte İbrahim Çelikkol'un dünya tatlısı oğlu...
2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan ve 5 yıl evli kalan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak babalık duygusunu tadan İbrahim Çelikkol, sosyal medya paylaşımlarında çocuğuna sık sık yer verdi.
Ünlü oyuncunun oğlu Ali ile olan pozlarını görenler ise hayran kaldı.