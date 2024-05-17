5 yıllık aşkın meyvesi! İbrahim Çelikkol’un minik oğluna bakın! Baba-oğlu gören hayran kaldı: Boynuz kulağı geçmiş...

Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Doğduğun Ev Kaderindir, Kördüğüm, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Mihre Mutlu ile 5 yıl evli kalan oyuncunun özellikle minik oğlu Ali merak edildi. Ünlü oyuncunun oğlu Ali ile olan pozlarını görenler ise hayran kaldı. Baba-oğul sosyal medyayı sallarken Ali'yi görenler "Çok yakışıklı maşallah", "Boynuz kulağı geçmiş" yorumlarında bulundu. İşte İbrahim Çelikkol'un dünya tatlısı oğlu...