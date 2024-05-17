Kara Ağaç Destanı’nın Ömer’i Emre Kıvılcım memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı!

Olgun Şimşek , Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Merih Öztürk yer aldığı Kara Ağaç dizisinin başrol oyuncusu Emre Kıvılcım 'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

EMRE KIVILCIM KİMDİR? 2 Eylül 1991 yılında dünyaya gelen Emre Kıvılcım , oyunculuğa 2006 yılında Zeytiyağlı Yiyemem Aman filminde rol alarak başladı. Sonra Elif adlı dizide ve Cinayet-i Aşk adlı filmde oynadı.

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Bozkır Arslanı Celaleddin, Veda Mektubu gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu hakkında en çok "Emre Kıvılcım aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.