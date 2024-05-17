Kara Ağaç Destanı’nın Ömer’i Emre Kıvılcım memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı!

Olgun Şimşek, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Merih Öztürk yer aldığı Kara Ağaç Destanı dizisinin başrol oyuncusu Emre Kıvılcım'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kayseri'nin kent merkezinde, Yeşilhisar ilçesinde ve Soğanlı Vadisi'nde gerçekleştirilen dizide Ömer karakterini canlandıran oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İşte Emre Kıvılcım'ın memleketi...
Olgun Şimşek, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Merih Öztürk yer aldığı Kara Ağaç dizisinin başrol oyuncusu Emre Kıvılcım'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
EMRE KIVILCIM KİMDİR?
2 Eylül 1991 yılında dünyaya gelen Emre Kıvılcım, oyunculuğa 2006 yılında Zeytiyağlı Yiyemem Aman filminde rol alarak başladı. Sonra Elif adlı dizide ve Cinayet-i Aşk adlı filmde oynadı.
Bozkır Arslanı Celaleddin, Veda Mektubu gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu hakkında en çok "Emre Kıvılcım aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.