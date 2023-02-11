Enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz’ın ablasından yeni paylaşım! “Allah razı olsun” deyip son durumu yayınladı! CZN Burak, Dilan Polat, Derya Uluğ...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan da kötü haber geldi.