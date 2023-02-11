Enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz’ın ablasından yeni paylaşım! “Allah razı olsun” deyip son durumu yayınladı! CZN Burak, Dilan Polat, Derya Uluğ...
Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle birlikte enkaz altında kaldığı öğrenildi. Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgisi yayınlarken Dilan Polat, CZN Burak ve Derya Uluğ genç fenomenin enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. Dakikalar önce yeni bir paylaşımda daha bulunan Semiha Duymaz, "Allah razı olsun" deyip son durumu aktardı.
11.02.2023 00:46 - Son Güncelleme: 11.02.2023 00:46
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan da kötü haber geldi.
Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı.
Semiha Duymaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.