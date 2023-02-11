Erkan Petekkaya 'enkaz altındalar lütfen yardım edin' demiş Seren Serengil'in içi parçalanmıştı! Didem Petekkaya acı haberi paylaştı: "Olmadı"
Erkan Petekkaya 'enkaz altındalar lütfen yardım edin' demiş Seren Serengil'in içi parçalanmıştı! Didem Petekkaya acı haberi paylaştı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimler arasında ünlülerin aileleri ve akrabaları da yer alıyor. Erkan Petekkaya, Karsu, Seren Serengil, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimlerden acı haberler geldi. Son olarak Erkan Petekkaya'nın eşinden gelen acı haber hüzne boğdu.
11.02.2023 08:50 - Son Güncelleme: 11.02.2023 09:14
"OLMADI"
Erkan Petekkaya 'enkaz altındalar lütfen yardım edin' demiş Seren Serengil'in içi parçalanmıştı! Didem Petekkaya acı haberi paylaştı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Bir yandan mucizelere tanıklık ederken bir yandan da kahreden haberler gelmeye devam ediyor.
Son olarak O Kız dizisinde canlandırdığı Kadir karakteri ile ekran başına kilitleyen başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
"Sevgili eşim Didem Petekkaya'nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin.
Allah hepimizin yardımcısı olsun" diyen Erkan Petekkaya'nın paylaşımına Seren Serengil de kendi hesabında yer verdi.