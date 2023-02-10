Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu ve kızı depremde yaşamını yitirdi! Sibel Taşcıoğlu acı haberi duyurdu: Arkadaşımız Emel Atıcı...
Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 ve 7,6 şiddetinde olan iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir acı haber de ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan geldi. Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Vahide Perçin, İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı dizide Şermin karakterini canlandıran Sibel Taşcıoğlu, rol arkadaşının acı haberini sosyal medyadan duyurdu. Taşçıoğlu, "Sevgili arkadaşımız Emel Atıcı... Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
10.02.2023 22:31 - Son Güncelleme: 10.02.2023 22:31
İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir acı haber de ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan geldi.
Sibel Taşçıoğlu, Emel Atıcı ile olan bir sahnesine ait kareyi şu notla yayınladı: "Sevgili arkadaşımız Emel Atıcı... Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun"
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin resmi Instagram hesabından ise şu açıklamaya yer verildi: "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde Bir Zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.