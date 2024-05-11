Engin Polat'ın sosyal medya hesabı mı hacklendi? Şoke eden maske paylaşımı! Nihal Candan'ın kocası da...

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"KEŞKE ASGARİ ÜCRET KAZANSAYDIK"

Avukatlarının açıklamasına göre Engin Polat'ın "Keşke tanınmamış olsaydık, keşke asgari ücret düzeyinde olsaydık da ailemle çocuklarımla huzurla gezebilseydim' Bu biraz daha özel ama mesela vergi borcumuzu dilekçe verelim hemen devlete ne varsa satın 15 günde alın, 10 milyondan fazla alın Engin dediğimde, vergi borcunun çok afaki çıkacağını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğini düşünüyordu, mali müşavirler hesapladı şu an tedbir konulmuş paralar, arabalar ki bunların önemli bir kısmı daha önceki çalışmalarından yani bu işten değil." dediği ortaya çıkmıştı.