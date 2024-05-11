Engin Polat'ın sosyal medya hesabı mı hacklendi? Şoke eden maske paylaşımı! Nihal Candan'ın kocası da...

Şatafatlı hayatıyla sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla gündem olan Dilan Polat, geçtiğimiz kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Eşi Engin Polat'ın uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla 'nereden geliyor bu değirmenin suyu?' sorularına kapı aralayan Dilan Polat, cezaevinde olmasına rağmen sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Cezaevinden sosyal medyayı sık sık takip ettikleri bilinen Polatgillerden şoke eden bir paylaşım geldi. Engin Polat'ın yaptığı paylaşım kafaları karıştırırken, 'Engin Polat'ın hesabı mı hacklendi?' sorularını beraberinde getirdi.
Yaklaşık 6 ay önce Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ablası Sıla Doğu, kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanmıştı.
SOSYAL MEDYAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR
Ancak çift cezaevine girmesine rağmen sosyal medyayı yakından takip ediyor. Hatta Polatgiller haklarında sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımları şikayet ettikleri öğrenilmişti.
"KEŞKE ASGARİ ÜCRET KAZANSAYDIK"
Avukatlarının açıklamasına göre Engin Polat'ın "Keşke tanınmamış olsaydık, keşke asgari ücret düzeyinde olsaydık da ailemle çocuklarımla huzurla gezebilseydim' Bu biraz daha özel ama mesela vergi borcumuzu dilekçe verelim hemen devlete ne varsa satın 15 günde alın, 10 milyondan fazla alın Engin dediğimde, vergi borcunun çok afaki çıkacağını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğini düşünüyordu, mali müşavirler hesapladı şu an tedbir konulmuş paralar, arabalar ki bunların önemli bir kısmı daha önceki çalışmalarından yani bu işten değil." dediği ortaya çıkmıştı.