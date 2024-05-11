Hülya Avşar'dan Mert Demir itirafı! "Serenay Sarıkaya'ya ayıp olmaz mı?" Murat Boz ısrar edince olanlar oldu...

60 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar güzelliği ve fit vücuduyla yıllara meydan okumaya devam ediyor. 1979 yılında Mehmet Tecirli, 1997 yılında da Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturan Hülya Avşar şimdiler de aşka ara verdi. Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulan Hülya Avşar, son olarak Murat Boz'a yaptığı itirafla magazin gündemini adeta salladı. Murat Boz'un 'Beğendiğin biri var mı?' sorusuna verdiği cevap...
Güzelliği ve sesi ile yıllara meydan okuyan 60 yaşındaki Hülya Avşar özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.
1982-1983 yılları arasında Mehmet Tecirli, 1997-2005 yılları arasında da Kaya Çilingiroğlu ile evli kalan Hülya Avşar şimdilerde kariyerine odaklı bir yaşam sürüyor.
REKLAM ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI
Geçtiğimiz aylarda reklam filmi için kamera karşısına geçen Avşar'ın, markayla bir yıl için 8 milyon TL'ye anlaştığı konuşulmuştu.