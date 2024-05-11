Hülya Avşar'dan Mert Demir itirafı! "Serenay Sarıkaya'ya ayıp olmaz mı?" Murat Boz ısrar edince olanlar oldu...

60 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar güzelliği ve fit vücuduyla yıllara meydan okumaya devam ediyor. 1979 yılında Mehmet Tecirli, 1997 yılında da Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturan Hülya Avşar şimdiler de aşka ara verdi. Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulan Hülya Avşar, son olarak Murat Boz'a yaptığı itirafla magazin gündemini adeta salladı. Murat Boz'un 'Beğendiğin biri var mı?' sorusuna verdiği cevap...