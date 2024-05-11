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G.O.R.A.'nın Kuna'sı Şafak Sezer'in kızı da oyuncuymuş! Baba-kız aynı filmde ekran karşına geçmiş...

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği G.O.R.A. filmi, bugün niye izleyici ile buluşuyor. Kadrosunda Cem Yılmaz, Rasim Öztekin, Özkan Uğur, Şafak Sezer gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimlerinin büyük kısmı Antalya'da tamamlandı. Oyuncular hakkında bilgiler de bir hayli merak konusu olurken filmde Kuna karakterine hayat veren Şafak Sezer'İn kızı da kendisi gibi oyuncuymuş. Hatta baba-kız 'Kutsal Damacana' serisinin dördüncü filminde beraber ekran karşısına geçmiş. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 18:01 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 18:07
G.O.R.A.’nın Kuna’sı Şafak Sezer’in kızı da oyuncuymuş! Baba-kız aynı filmde ekran karşına geçmiş... 1

2004 tarihli GORA filmi bugün yine seyirci ile buluşuyor. Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği filmin yönetmenliğini ise Ömer Faruk Sorak yaptı.

G.O.R.A.’nın Kuna’sı Şafak Sezer’in kızı da oyuncuymuş! Baba-kız aynı filmde ekran karşına geçmiş... 2

UZAY SAHNELERİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin büyük bir bölümünü kapsayan Uzay sahneleri için Antalya'da farklı platolar ve setler kullanıldı. Stüdyolar Antalya Film Platolarında Gora filmi için oluşturuldu.

G.O.R.A.’nın Kuna’sı Şafak Sezer’in kızı da oyuncuymuş! Baba-kız aynı filmde ekran karşına geçmiş... 3

G.O.R.A OYUNCULARI

Cem Yılmaz | Arif Işık, Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar

Rasim Öztekin |Bob Marley Faruk

Özkan Uğur | Garavel, Anonsçu

Şafak Sezer | Kuna

karakterlerine hayat verdi.

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