G.O.R.A.'nın Kuna'sı Şafak Sezer'in kızı da oyuncuymuş! Baba-kız aynı filmde ekran karşına geçmiş...

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği G.O.R.A. filmi, bugün niye izleyici ile buluşuyor. Kadrosunda Cem Yılmaz, Rasim Öztekin, Özkan Uğur, Şafak Sezer gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimlerinin büyük kısmı Antalya'da tamamlandı. Oyuncular hakkında bilgiler de bir hayli merak konusu olurken filmde Kuna karakterine hayat veren Şafak Sezer'İn kızı da kendisi gibi oyuncuymuş. Hatta baba-kız 'Kutsal Damacana' serisinin dördüncü filminde beraber ekran karşısına geçmiş. İşte detaylar...
2004 tarihli GORA filmi bugün yine seyirci ile buluşuyor. Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği filmin yönetmenliğini ise Ömer Faruk Sorak yaptı.
UZAY SAHNELERİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin büyük bir bölümünü kapsayan Uzay sahneleri için Antalya'da farklı platolar ve setler kullanıldı. Stüdyolar Antalya Film Platolarında Gora filmi için oluşturuldu.
G.O.R.A OYUNCULARI
Cem Yılmaz | Arif Işık, Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar
Rasim Öztekin |Bob Marley Faruk
Özkan Uğur | Garavel, Anonsçu
Şafak Sezer | Kuna
karakterlerine hayat verdi.