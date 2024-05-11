G.O.R.A.'nın Kuna'sı Şafak Sezer'in kızı da oyuncuymuş! Baba-kız aynı filmde ekran karşına geçmiş...

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği G.O.R.A. filmi, bugün niye izleyici ile buluşuyor. Kadrosunda Cem Yılmaz, Rasim Öztekin, Özkan Uğur, Şafak Sezer gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimlerinin büyük kısmı Antalya'da tamamlandı. Oyuncular hakkında bilgiler de bir hayli merak konusu olurken filmde Kuna karakterine hayat veren Şafak Sezer'İn kızı da kendisi gibi oyuncuymuş. Hatta baba-kız 'Kutsal Damacana' serisinin dördüncü filminde beraber ekran karşısına geçmiş. İşte detaylar...