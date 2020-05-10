RAMAZAN İMSAKİYE
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Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah annesini paylaştı herkes şaşırdı! 'Hala aynı güzellikte'

Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından özel hayatıyla magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Eşi Neslişah Alkoçlar'la mutlu bir evlilik yaşayan Engin Altan Düzyatan, İbo ile Güllüşah filmindeki küçük kızın damadı... Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah ve baldızı Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesaplarından tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarken, kendi anneleri Gülşah Alkoçların da fotoğrafını paylaştı. Özellikle Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah'ın Instagram paylaşımı dikkat çekti. İşte bir zamanların küçül Güllüşah'ı...

10.05.2020 18:19 - Son Güncelleme: 10.05.2020 18:32
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah annesini paylaştı herkes şaşırdı! 'Hala aynı güzellikte'

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, tüm annelerin Anneler Günü'nü çektiği bir video ile kurlarken, kardeşi Aslışah, annesinin fotoğrafını paylaştı.

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Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah annesini paylaştı herkes şaşırdı! 'Hala aynı güzellikte'

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile magazin dünyasının yakından takip edilen ismi olan Engin Alta Düzyatan'ın kayınvalidesinin, bir dönem Kemal Sunal ile İbo ile Güllüşah bilmindeki küçük kız olduğunu elbette herkes biliyor.

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah annesini paylaştı herkes şaşırdı! 'Hala aynı güzellikte'

Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, Anneler Günü'ne güzeliği ile damga vurdu.

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah annesini paylaştı herkes şaşırdı! 'Hala aynı güzellikte'

Kızı Aslışah'ın paylaşımı ile dikkat çeken Engin Altan Düzyatan'ın kayınvalidesi, son haliyle, 'Hala aynı güzellikte' dedirtti.

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah annesini paylaştı herkes şaşırdı! 'Hala aynı güzellikte'

Gülşah Alkoçlar Soydan

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