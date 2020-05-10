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Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah annesini paylaştı herkes şaşırdı! 'Hala aynı güzellikte'

Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından özel hayatıyla magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Eşi Neslişah Alkoçlar'la mutlu bir evlilik yaşayan Engin Altan Düzyatan, İbo ile Güllüşah filmindeki küçük kızın damadı... Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah ve baldızı Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesaplarından tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarken, kendi anneleri Gülşah Alkoçların da fotoğrafını paylaştı. Özellikle Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah'ın Instagram paylaşımı dikkat çekti. İşte bir zamanların küçül Güllüşah'ı...

10.05.2020 18:19 - Son Güncelleme: 10.05.2020 18:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





