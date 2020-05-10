Demet Özdemir'i hiç böyle görmediniz! İşte Demet Özdemir'in bebekliği! 'Tam bir kaşık surat'
Demet Özdemir Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaştı! 28 yaşındaki oyuncu son günlerde Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bürsin ile anılıyor. Kerem Bürsin her ne kadar bu iddiaları ti'ye alsa da, sosyal medya kullanıcıları ve magazinciler, iki oyuncuyu da yakın merceğe aldı. Güzel oyuncu Demet Özdemir, annesi ve kendi çocukluğuna ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı."Her kadın güçlüdür, benim tanıdığım en güçlü kadın da annem" diyen Demet Özdemir'in fotoğrafını görenler Özdemir'in çocukluğu için, 'Tam bir kaşık surat' yorumunda bulundu.
10.05.2020 18:53
- Son Güncelleme: 10.05.2020 18:53
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