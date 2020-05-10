Demet Özdemir'i hiç böyle görmediniz! İşte Demet Özdemir'in bebekliği! 'Tam bir kaşık surat'

Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir, Instagram hesabından Anneler Günü paylaşımında bulundu. Özdemir'in fotoğrafındaki küçüklük halini görenler, 'Tam bir kaşık surat' yorumunda bulundu! İşte Demet Özdemir başta olmak üzere, ünlülerin bebeklik fotoğrafları...