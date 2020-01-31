Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönecek mi? İşte heyecanlandıran paylaşım
Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenen Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımı olay oldu! Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafıyla herkesi şaşırttı. Engin Altan Düzyatan'ın, bir süredir 'Kuruluş Osman'a dahil olacağı konuşuluyor. Kuruluş Osman da Ertuğrul Gazi hala ismi geçen ama şu ana kadar ortaya çıkmayan bir karakter konumunda. Yani henüz daha öldüğü söylenmedi. Bu da dizi hayranlarının Engin Altan Düzyatan'ı Kuruluş Osman'da da izleyebilecekleri umudun taşımalarına sebep oluyor. İmajında değişikliğe giden Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönecek mi? İşte Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran paylaşım!
Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri mi dönecek? sorusu magazin gündemine bomba gibi düştü. Instagram hesabından fotoğraf yayınlayan Engin Altan Düzyatan, yeni imajıyla dikkat çekti. Daha önce Kuruluş Osman'a dönmek hakkında açıklama yapan ve herhangi bir görüşme olmadığını söyleyen Engin Altan Düzyatan, yeni imajıyla hayranlarını heyecanlandırdı.
Saç ve sakalını uzatan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni yağdı. Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönecek mi? Bu durum gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilinmez ama ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında saçlarının ve sakallarının uzaması bir işaret olarak algılanıyor. Takipçileri ise "Kuruluş rolüne bürünmeye başlamışsın Reis" şeklinde yorumlarda bulunuyor.
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da oynaması beklenen Engin Altan Düzyatan hayranları ünlü oyuncunun yeni paylaşımının ardından yaşını da bir hayli merak etti. Saçı ve sakalı uzatan Engin Altan Düzyatan'ın yaşını merak eden Kuruluş Osman hayranları bu gerçekle çok şaşıracak. İşte Engin Altan Düzyatan ve Kuruluş Osman oyuncularının yaşları...