Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönecek mi? İşte heyecanlandıran paylaşım

Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenen Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımı olay oldu! Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafıyla herkesi şaşırttı. Engin Altan Düzyatan'ın, bir süredir 'Kuruluş Osman'a dahil olacağı konuşuluyor. Kuruluş Osman da Ertuğrul Gazi hala ismi geçen ama şu ana kadar ortaya çıkmayan bir karakter konumunda. Yani henüz daha öldüğü söylenmedi. Bu da dizi hayranlarının Engin Altan Düzyatan'ı Kuruluş Osman'da da izleyebilecekleri umudun taşımalarına sebep oluyor. İmajında değişikliğe giden Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönecek mi? İşte Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran paylaşım!

31.01.2020 16:41 - Son Güncelleme: 31.01.2020 16:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





