Kuruluş Osman 9. bölüm 2. fragmanı izle! Osman Bey yemin ediyor 31.01.2020 16:01

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in "Yemin olsun ki Rabbim'den gayrı hiç kimseye boyun bükmeyeceğim!" sözleri yürek titretti. İşte Kuruluş Osman 9. bölüm 2. fragmanı...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Herkes aslına rücu etti; kurtlar kurtluğu, itler itliğe..."

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.

ŞEYH EDEBALI KIZINI OSMAN'A VERMİYOR

Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?