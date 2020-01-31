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Türkler Geliyor'un savaşçı kadınlarından Ece Çeşmioğlu dövüş sahneleriyle tam not aldı

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, prodüksiyon kalitesi ve aksiyon sahnelerinin yanında unutulmaz kadın karakterleri ile seyirciyi kendine hayran bıraktı. Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, Osmanlı'nın Balkanlar'daki kararlı ilerleyişine set çekmek üzere and içen Kral Lazar'a karşı verdiği mücadeleye konu alan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya ve Selda Alkor oyunculukları ve savaşçı karakterleriyle dikkat çekiyor. Filmde Akıncı Sungur'la güç birliği yapan Bogomil Alina'yı canlandıran Ece Çeşmioğlu dövüş sahnelerindeki başarısıyla tam not aldı.

31.01.2020 17:17 - Son Güncelleme: 31.01.2020 17:17
Türkler Geliyor'un savaşçı kadınlarından Ece Çeşmioğlu dövüş sahneleriyle tam not aldı

Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, Osmanlı'nın Balkanlar'daki kararlı ilerleyişine set çekmek üzere and içen Kral Lazar'a karşı verdiği mücadeleye konu alan filmde, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya ve Selda Alkor oyunculukları ve savaşçı karakterleriyle dikkat çekiyor.

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Türkler Geliyor'un savaşçı kadınlarından Ece Çeşmioğlu dövüş sahneleriyle tam not aldı

Filmde Akıncı Sungur'la güç birliği yapan Bogomil Alina'yı canlandıran Ece Çeşmioğlu dövüş sahnelerindeki başarısıyla tam not alırken, Ebru Özkan Prenses Maria ve Selda Alkor Kraliçe Irene karakterleriyle göz kamaştırdı.

Türkler Geliyor'un savaşçı kadınlarından Ece Çeşmioğlu dövüş sahneleriyle tam not aldı

Ebru Özkan ise Fatih'in babası II. Murad'ın eşi Mara Hatun olarak 'Türkler Geliyor'un öne çıkan oyuncularından biri oldu.

Türkler Geliyor'un savaşçı kadınlarından Ece Çeşmioğlu dövüş sahneleriyle tam not aldı

Vizyondaki ilk haftasında seyirciden takdir toplayan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' cuma gününden itibaren yurt dışında da vizyona girmeye başladı. Film toplamda kırkın üzerinde ülkede gösterime çıkacak.

Türkler Geliyor'un savaşçı kadınlarından Ece Çeşmioğlu dövüş sahneleriyle tam not aldı
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