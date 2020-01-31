Türkler Geliyor'un savaşçı kadınlarından Ece Çeşmioğlu dövüş sahneleriyle tam not aldı

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, prodüksiyon kalitesi ve aksiyon sahnelerinin yanında unutulmaz kadın karakterleri ile seyirciyi kendine hayran bıraktı. Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, Osmanlı'nın Balkanlar'daki kararlı ilerleyişine set çekmek üzere and içen Kral Lazar'a karşı verdiği mücadeleye konu alan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya ve Selda Alkor oyunculukları ve savaşçı karakterleriyle dikkat çekiyor. Filmde Akıncı Sungur'la güç birliği yapan Bogomil Alina'yı canlandıran Ece Çeşmioğlu dövüş sahnelerindeki başarısıyla tam not aldı.

31.01.2020 17:17 - Son Güncelleme: 31.01.2020 17:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





