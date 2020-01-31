Meghan Markle'ın meğer bir ikizi varmış! Kraliyet yıkan gelin bu kez çok şaşırttı

Son günlerinde en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz İngiliz Kraliyet Ailesi'ni dağıtan gelin, Meghan Markle... Önce eltisi Kate Middleton ile yaşadığı sorunlar, ardından Kraliyet kurallarına aykırı davranışları, sonrasında ise Prens Harry'le birlikte Kraliyet Ailesi'nden ayrılma olayı 'Megxit'. Bu kadar magazinel olmanın hakkını veriyor Meghan Markle. İlerleyen zamanlarda Meghan Markle ile ilgili neler duyacağız merak konusu. Öte yandan Meghan Markle'ın bir ikizi ortaya çıktı. Görünce şaşırmamak elde değil.

31.01.2020 15:59 - Son Güncelleme: 31.01.2020 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





