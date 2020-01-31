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Meghan Markle'ın meğer bir ikizi varmış! Kraliyet yıkan gelin bu kez çok şaşırttı

Son günlerinde en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz İngiliz Kraliyet Ailesi'ni dağıtan gelin, Meghan Markle... Önce eltisi Kate Middleton ile yaşadığı sorunlar, ardından Kraliyet kurallarına aykırı davranışları, sonrasında ise Prens Harry'le birlikte Kraliyet Ailesi'nden ayrılma olayı 'Megxit'. Bu kadar magazinel olmanın hakkını veriyor Meghan Markle. İlerleyen zamanlarda Meghan Markle ile ilgili neler duyacağız merak konusu. Öte yandan Meghan Markle'ın bir ikizi ortaya çıktı. Görünce şaşırmamak elde değil.

31.01.2020 15:59 - Son Güncelleme: 31.01.2020 17:05
Meghan Markle'ın meğer bir ikizi varmış! Kraliyet yıkan gelin bu kez çok şaşırttı

Kraliyet'in asi gelini olarak tanınan Meghan Markle'ın ikizi ABD'de ortaya çıktı.

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Meghan Markle'ın meğer bir ikizi varmış! Kraliyet yıkan gelin bu kez çok şaşırttı

2 ve 6 yaşındaki çocuklarının fotoğraflarını paylaşmak için bir Instagram sayfası açan Akeisha Land, Meghan Markle'a olan esrarengiz benzerliği ile deyimi yerindeyse herkesi çıldırttı.

Meghan Markle'ın meğer bir ikizi varmış! Kraliyet yıkan gelin bu kez çok şaşırttı

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan 2 çocuk annesi Akeisha Land, bu hafta 2 yaşındaki kızı Greyson ile bir fotoğraf paylaşarak Meghan'ın hayranlarını şok etti.

Meghan Markle'ın meğer bir ikizi varmış! Kraliyet yıkan gelin bu kez çok şaşırttı

39 yaşındaki Akeisha Land'ın kızıyla birlikte paylaştığı bu fotoğraf 13 bin beğeni aldı ve takipçileri 13.000 beğeni aldı ve takipçileri bu benzerliğe inanamadı.

Meghan Markle'ın meğer bir ikizi varmış! Kraliyet yıkan gelin bu kez çok şaşırttı

Akeisha, 38 yaşındaki Meghan Markle'a benzerliği yüzünden sokakta, markette, metroda düzenli olarak durdurulduğunu söyledi.

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