Müge Anlı ile Hülya Avşar'a bakın! Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı! Müge Anlı ve Hülya Avşar...

Müge Anlı ile Hülya Avşar'a bakın! Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı! 10 parmağında 10 marifet' dedirten başarılı sunucu ve Gazeteci Müge Anlı artık yalnızca Atv ekranlarında değil, sosyal medyada da sevenleriyle buluşuyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 47 yaşındaki Anlı, kimi zaman güzel sesi ile kimi zaman da kulis arkası paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada 2 milyona yaklaşan takipçi sayısı ile gündeme gelen Müge Anlı'nın gençliği merak konusu oldu. Müge Anlı'nın Hülya Avşar ile yıllar önceki hallerini görenler ünlü televizyoncuya övgüler yağdırdı.

02.05.2021 15:12 - Son Güncelleme: 02.05.2021 15:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





