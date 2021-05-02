Müge Anlı ile Hülya Avşar'a bakın! Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı! Müge Anlı ve Hülya Avşar...
Müge Anlı ile Hülya Avşar'a bakın! Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı! 10 parmağında 10 marifet' dedirten başarılı sunucu ve Gazeteci Müge Anlı artık yalnızca Atv ekranlarında değil, sosyal medyada da sevenleriyle buluşuyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 47 yaşındaki Anlı, kimi zaman güzel sesi ile kimi zaman da kulis arkası paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada 2 milyona yaklaşan takipçi sayısı ile gündeme gelen Müge Anlı'nın gençliği merak konusu oldu. Müge Anlı'nın Hülya Avşar ile yıllar önceki hallerini görenler ünlü televizyoncuya övgüler yağdırdı.
02.05.2021 15:12
- Son Güncelleme: 02.05.2021 15:15
Müge Anlı ile Hülya Avşar'a bakın! Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı! Müge Anlı gençlik haliyle milyonları kendisinde bir kez daha hayran bıraktı.
Başarıları, dobra kişiliği ve güzelliği ile milyonların sevgisini kazanan Müge Anlı'nın gençlik hali sosyal medyada kısa süre içerisinde çok konuşulanlar arasına girdi.
19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, aslen Arnavut... Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı.
Hülya Avşar ise 10 Ekim 1963 doğumlu.
İşte Müge Anlı ve Hülya Avşar'ın gençlik fotoğrafı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...