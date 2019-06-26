Emniyet şeridi ihlali yaparak tepki alan Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım!

'BİR DAHA YAPARIM'

Hatta bir polis arkadaşımızdan da rica ettik "Allah korusun acil bir durum olabilir evladımla ilgili bize yardımcı olabilir misiniz" diye. Ben de acil bir durum için kullandım. Ha bu arada doğru olduğunu söylemiyorum ama bir daha olsa bir daha yaparım. Çünkü o an evladıma ulaşmam lazımdı. Annesi de ben de son derece panik haldeydik. Allah da kimseye böyle panik anları yaşatmasın" sözleriyle konuya açıklık getirdi.

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