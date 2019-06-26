Emniyet şeridi ihlali yaparak tepki alan Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım!
Arda Turan ile yaşadığı kavgayla hafızalara kazınan Berkay Şahin, bu kez de başka bir skandala imza attı. Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte lüks model arabasıyla emniyet şeridinden ilerlerken, trafikteki bir vatandaşın kameralarına yakalandı. Arda Turan ile yaşadığı kavganın ardından çıktığı mahkemede aylık gelirinin 1000 lira olduğunu söyleyen Berkay Şahin'e, 1 milyon 300 bin liraya satın aldığı Lamborghini Gallardo ile yaptığı emniyet şeridi ihlalinden 2 bin TL ceza kesilebilir. Berkay Şahin ise büyük tepki aldığı bu hareketi, "Yine olsa yine yaparım." sözleriyle savundu.
2 BİN TL PARA CEZASI VAR
Ünlü futbolcu Arda Turan'la kavgası nedeniyle yargılandığı davada aylık gelirini 1.000 TL olarak açıklayan şarkıcı Berkay'a, emniyet şeridi ihlalinden 2 bin TL ceza kesilebilir.
Eşi Özlem Ada Şahin'le birlikte görüntülenen Berkay gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Emniyet şeridini ihlal ettiği görüntüleri hatırlatılan Berkay, "Abi şimdi yaptığım hatayı savunacak kadar eğitimsiz değilim. O bir hata ama şöyle bir şey söz konusu. O gün biz Özlem'le evimizde değildik. Arya'nın da süt ve süt ürünlerine alerjisi var. Özlem'in annesi bizdeydi. Bize fotoğraf attı. Yüzünün bir tarafı kızarmış sanırım sütlü bir şey yedi. O şeridi kullanmak zorunda kaldık.
'BİR DAHA YAPARIM'
Hatta bir polis arkadaşımızdan da rica ettik "Allah korusun acil bir durum olabilir evladımla ilgili bize yardımcı olabilir misiniz" diye. Ben de acil bir durum için kullandım. Ha bu arada doğru olduğunu söylemiyorum ama bir daha olsa bir daha yaparım. Çünkü o an evladıma ulaşmam lazımdı. Annesi de ben de son derece panik haldeydik. Allah da kimseye böyle panik anları yaşatmasın" sözleriyle konuya açıklık getirdi.