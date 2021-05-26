Emel Müftüoğlu’ndan ‘’Korkuyorum’’ klibi itirafı: Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim

Bir YouTube kanalına konuk olan Emel Müftüoğlu, 1994 yılında çektiği kliple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki kadının el ele yanak yanak görüntülerinin yer aldığı 'Korkuyorum' klibi hakkında konuşan Müftüoğlu, olayın perde arkasını anlattı. Ünlü şarkıcının açıklamaları kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Emel Müftüoğlu'nun o açıklamaları…

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, 1994 yılında çektiği, senaryo gereği birbirine aşık iki kadının el ele yanak yanak görüntülerinin yer aldığı 'Korkuyorum' klibi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Armağan Çağlayan'ın sorularını cevaplayan Emel Müftüoğlu, yıllar sonra şu itirafta bulundu: "Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim. Allah'tan o zaman sosyal medya yoktu, 'bir de olsaymış ne olurmuş acaba' diye düşünüyorum. Kopan gürültüyü ve bunun bitmemesini hatırlıyorsunuzdur...