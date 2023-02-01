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Haberler Magazin 'Elvan Dalton' şarkısıyla tanınan Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

'Elvan Dalton' şarkısıyla tanınan Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

Sahne adı Elvan Dalton olan, Çalgı Çengi adlı film için yaptığı müziklerle bilinen 56 yaşındaki Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Elvan Yılmaz bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

01.02.2023 16:42 - Son Güncelleme: 01.02.2023 16:42
’Elvan Dalton’ şarkısıyla tanınan Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

Sahne ismi olan 'Elvan Dalton' ile tanınan şarkıcı Elvan Yılmaz, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. '

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’Elvan Dalton’ şarkısıyla tanınan Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

'Çalgı Çengi' filminin müzikleriyle de bilinen Elvan Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

’Elvan Dalton’ şarkısıyla tanınan Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

Cenazeye Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve müzik dünyasından pek çok isim katıldı.

’Elvan Dalton’ şarkısıyla tanınan Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

Yılmaz'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

’Elvan Dalton’ şarkısıyla tanınan Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

ELVAN DALTON NEDEN ÖLDÜ?

Elvan Dalton sahne isimli Elvan Yılmaz dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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