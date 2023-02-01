Prenses Diana'nın ortaya çıkan mektupları gündeme bomba düştü: Bilseydim Charles'tan boşanmazdım
Kraliçe Elizabeth'in ölümü, Charles'ın tahta geçişi, Prens Hary'nin ifşaları derken Kraliyet Ailesi son günlerde çok fazla gündem olmaya başladı. Kral III. Charles'ın vefat eden eski eşi Prenses Diana'nın mektupları satışa çıktı. Mektuplardaki detaylar, Diana'nın Charles ile boşanma sürecinde yaşadıklarını gözler önüne serdi.
1997 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden ve tam ismi Diana Frances Spencer olan Prenses Diana'nın, o zamanlar henüz sadece Prens olan Charles'tan boşanmasından duyduğu pişmanlığı anlatan ve Kraliyet ailesini iğneleyen bir dizi dürüst mektup ve kartı, açık artırmada 90 bin Sterline alıcı bulacak.
KİŞİSEL MEKTUPLARDAN BAZILARINI SAKLAYACAKLAR
Satışa sunulan 32 mektup ve kart, 1995 sonu ve 1996 yılı boyunca arkadaşları Susie ve Tarek Kassem'e yazılmış. Çift, mektupları; 'bu belgelere sahip olmanın büyük bir sorumluluk olduğu' ve bu sorumluluğu çocuklarına devretmek istemediklerini için satışa çıkardıklarını söyledi. Kassem'ler, daha kişisel ve gizli mektuplarından bazılarını ise saklamayı tercih ettiler.
"ÇOK ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYORUM"
Diana, 28 Nisan 1996 tarihli bir mektubunda, ayrılığının yarattığı gerginlik nedeniyle opera gezisini iptal ettiğinde; arkadaşlarına şu satırları yazdı:
Çok zor zamanlar geçiriyorum, üzerimde ciddi bir baskı var ve bu baskı her taraftan geliyor. Bazen insanın başını dik tutması zordur ve ben bugün dizlerimin üzerine çökmüş durumdayım. Olası bedeli çok büyük olduğu için bu boşanmanın bir an önce gerçekleşmesini arzuluyorum.