Prenses Diana’nın ortaya çıkan mektupları gündeme bomba düştü: Bilseydim Charles’tan boşanmazdım

"ÇOK ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYORUM"

Diana, 28 Nisan 1996 tarihli bir mektubunda, ayrılığının yarattığı gerginlik nedeniyle opera gezisini iptal ettiğinde; arkadaşlarına şu satırları yazdı:

Çok zor zamanlar geçiriyorum, üzerimde ciddi bir baskı var ve bu baskı her taraftan geliyor. Bazen insanın başını dik tutması zordur ve ben bugün dizlerimin üzerine çökmüş durumdayım. Olası bedeli çok büyük olduğu için bu boşanmanın bir an önce gerçekleşmesini arzuluyorum.