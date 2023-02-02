Düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun: "Takı töreni bana varoşça geliyor" 15 yıllık sevgilisiyle anlı şanlı düğünle evlenmişti
15 yıllık sevgilisi ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Aylin Coşkun, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü şarkıcı, şimdi ise bir magazin programına yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun "Takı töreni bana varoş geliyor" deyince ortalık karıştı.
02.02.2023 10:27 - Son Güncelleme: 02.02.2023 10:28