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Haberler Magazin Düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun: "Takı töreni bana varoşça geliyor" 15 yıllık sevgilisiyle anlı şanlı düğünle evlenmişti

Düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun: "Takı töreni bana varoşça geliyor" 15 yıllık sevgilisiyle anlı şanlı düğünle evlenmişti

15 yıllık sevgilisi ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Aylin Coşkun, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü şarkıcı, şimdi ise bir magazin programına yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun "Takı töreni bana varoş geliyor" deyince ortalık karıştı.

02.02.2023 10:27 - Son Güncelleme: 02.02.2023 10:28
Düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun: Takı töreni bana varoşça geliyor 15 yıllık sevgilisiyle anlı şanlı düğünle evlenmişti

44 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun, 17 yıllık aşkı Volkan Aslan ile dört yıl önce görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

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Düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun: Takı töreni bana varoşça geliyor 15 yıllık sevgilisiyle anlı şanlı düğünle evlenmişti

Çiftin düğünü günlerce konuşulmuştu.

Düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun: Takı töreni bana varoşça geliyor 15 yıllık sevgilisiyle anlı şanlı düğünle evlenmişti

17 yıllık sevgilisiyle dünyaevine giren Aylin Coşkun önceki gün Evrim Akın'a çarpıcı bir açıklama yaptı.

Düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun: Takı töreni bana varoşça geliyor 15 yıllık sevgilisiyle anlı şanlı düğünle evlenmişti

4 yıl önceki düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun şu ifadeleri kullandı:

Düğününde kilolarca altın takılan Aylin Coşkun: Takı töreni bana varoşça geliyor 15 yıllık sevgilisiyle anlı şanlı düğünle evlenmişti

"Takı töreni bana varoş geliyor. Öyle bir tip değilim… 'Takmayın' diye küfür ediyorum"

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