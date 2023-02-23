Elisa Durulay 'hamileyim' dedi ultrason görüntüsünden sonra karnını açıp paylaştı! Havuza çiş yaptığı anlar olay olmuştu Doya Doya Moda yarışmacısı...
Elisa Durulay 'hamileyim' dedi ultrason görüntüsünden sonra karnını açıp paylaştı! Havuza çiş yaptığı anlar olay olmuştu... Doya Doya Moda yarışmacısı ve TikTok fenomeni olan Elisa Durulay'ın Instagram'daki yeni paylaşımları herkesi şaşkına çevirdi. Elisa Durulay hamile olduğunu duyurunca olanlar oldu. 'Hamileyim' diyen Elisa Durulay'ın bebeğinin babası kim merak ediliyor. İşte Elisa Durulay'ın ultrason görüntüsü...
Elisa Durulay 'hamileyim' dedi ultrason görüntüsünden sonra karnını açıp paylaştı! Havuza çiş yaptığı anlar olay olmuştu Doya Doya Moda yarışmacısı herkesi şaşkına çevirdi.
"ŞURADAKİ ÇOCUK ANLADI"
Doya Doya Moda yarışmacısı Elisa Durulay havuza çiş yaptı, o anlar olay! TikTok videolarıyla tanınmıştı.
Tiktok fenomeni Elisa Durulay, önceki ay havuza idrarını yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Genç kadın, "Biraz önce çişimi yaptım havuza. Her tarafta mor ışık yanıyor. Çişimi yaptığım için yeşil ışık yandı. Oradaki çocuk anladı gitti. Naneleri yedikten sonra çaktırmadan telefonla uğraşıyorum" dedi.
Doya Doya Moda'nın TikTok fenomeni yarışmacısı Elisa Durulay'dan hamilelik açıklaması!
Elisa Durulay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğu haberini takipçileriyle paylaştı.