Elisa Durulay ’hamileyim’ dedi ultrason görüntüsünden sonra karnını açıp paylaştı! Havuza çiş yaptığı anlar olay olmuştu Doya Doya Moda yarışmacısı...

Tiktok fenomeni Elisa Durulay, önceki ay havuza idrarını yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Genç kadın, "Biraz önce çişimi yaptım havuza. Her tarafta mor ışık yanıyor. Çişimi yaptığım için yeşil ışık yandı. Oradaki çocuk anladı gitti. Naneleri yedikten sonra çaktırmadan telefonla uğraşıyorum" dedi.

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