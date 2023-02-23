Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın annesinden kahreden haber! Aynı acı bir hafta arayla geldi Canan Hoşgör: "Hayat mücadelesini kaybetti"
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın annesinden kahreden haber! Aynı acı bir hafta arayla geldi Canan Hoşgör annesini kaybetti. Ünlü oyuncu ve sinema yapımcısı Hamdi Alkan'ın annesi Hilva Alkan uzun süre Hatay'ın Antakya ilçesindeki özel bir hastanede yoğun bakımda kalmıştı. Bir süredir de İstanbul'da tedavi gören Hamdi Alkan'ın annesi Hilva Alkan geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör de aynı acıyla yıkıldı. Hamdi Alkan'ın Survivor'da olan kızı Zeynep Alkan'ın annesi, Canan Hoşgör Instagram'dan annesinin ölüm haberini paylaştı.
"HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın annesinden kahreden haber! Aynı acı bir hafta arayla geldi Canan Hoşgör annesini kaybetti.
Hamdi Alkan, annesi Hilva Alkan uzun süre Hatay'da yoğun bakımda kaldıktan sonra İstanbul'a getirtmişti. Hilva Alkan geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.
Hamdi Alkan acı haberi şu sözlerle duyurdu:
"Canım annem dün akşam vefat etti. Öylesine zor bir zaman ki anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı yok oldu. Akranların arkadaşların tanıdıklar göçen binaların altında kaldı.Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü. Zahter kokulu Antakya öldü. Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum beni affet.
Bu kez de Hamdi Alkan'ın eski eşinden acı haber geldi. Zeynep Alkan'ın annesi Canan Hoşgör, Instagram paylaşımıyla annesinin vefat ettiğini duyurdu.