"ŞURADAKİ ÇOCUK ANLADI"

Doya Doya Moda yarışmacısı Elisa Durulay havuza çiş yaptı, o anlar olay! TikTok videolarıyla tanınmıştı.

Tiktok fenomeni Elisa Durulay, önceki ay havuza idrarını yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Genç kadın, "Biraz önce çişimi yaptım havuza. Her tarafta mor ışık yanıyor. Çişimi yaptığım için yeşil ışık yandı. Oradaki çocuk anladı gitti. Naneleri yedikten sonra çaktırmadan telefonla uğraşıyorum" dedi.

Elisa Durulay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğu haberini takipçileriyle paylaştı.

Açtığı canlı yayında sevgilisi olmadığı belirten fenomen, çocuğunun babasına ihtiyaç duymadığını ve evlenmeyi de düşünmediğini belirtti.

Hamile olduğu bilgisini payylaştıktan sonra soru yağmuruna tutulan ve tepki çeken Elisa Durulay, "Çocuğum güçlü bir anneye sahip olacak" dedi.

Karnını paylaşan Elisa Durulay'ın hamilelik haberi herkesi şaşkına çevirdi.

ELİSA DURULAY KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda programına katılan Elisa Durulay 8 kasım 2022 doğumlu.

KAVGALARIYLA GÜNDEME GELİYORDU

Elisa geçtiğimiz aylarda da kavgalarıyla gündeme gelmişti. Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın üstlendiği Doya Doya Moda yarışmasında tansiyon yükselmişti. Podyuma çıkmak için hazırlık yapan Ayça, çantasını bulamayınca diğer yarışmacılarla birbirine girdi.

"BENİMLE NE BİÇİM KONUŞUYORSUN, YÜREK Mİ YEDİN?"

Odasında çantayı bulamayarak yarışmacıların hazırlandığı kulise gelen Ayça, "Çantamı kim aldı? Böyle ucuz numaralardan vazgeçin" dedi.

Ayça'nın sözlerine sinirlenen Elisa, oturduğu sandalyeyi fırlatarak "Sen hayırdır ya? Ne diyorsun sen. O ağzını düzelt. Beni mi tahrik etmeye çalışıyorsun. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun, yürek mi yedin?" diyerek öfke kustu. İkilinin hakaret ve küfür içeren konuşmaları ise sansürlenerek yayınlandı.

BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Elisa'dan sonra Eda ile tartışan Ayça, sinirlerine hakim olamadı.

Öfkeden deliye dönene Eda, "Çantan kayboldu diye buraya gelerek herkese bağırmazsın" diyerek Ayça'ya üzerine yürüdü. Burun buruna gelen Ayça ve Eda ise yapım ekibi ve yarışmacılar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla, 7 ayrı yarışmacı tarzlarını yarıştırıyor. Haftanın 5 günü farklı konseptlerle kombin yapan yarışmacılar arasında en düşük puanı toplayan yarışmacı veda ediyor.

Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

Birbirinden tarz yarışmacıların bulunduğu programda hafta içi 5, finalinde ise 10 üzerinden puanlama yapılıyor. Programın jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

Özlem Parlu, yarışmacı arkadaşlarından Esra'nın elbisesini kesti. Dün yaptığı açıklamaların ardından harekete geçen Özlem "İntikam böyle alınır" diyerek elbiseyi parça pinçik etti.Elbisesiz podyuma çıkan Esra gözyaşlarını tutamadı. Jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu'nun "Nerede yaşıyorsun sen" sorusuna ise "Gönül rahatlığıyla yaptım." yanıtını verdi.

"BABANDAN GÖRDÜN HERHALDE"

Kuliste Elisa ile tartışan Özlem, kendisinin üzerine yürümesi üstüne "Babandan gördün herhalde bu şiddetleri" dedi. Duydukları karşısında şok olan Gülşah Saraçoğlu, Özlem'e "Sen nasıl böyle bir cümle kullanırsın" çıkışında bulundu. Uğurkan Erez ise podyumu terk etti. Ardından Elisa, yerinden kalkarak Özlem'e karşı yürüdü. Çekime birkaç saat ara verildikten sonra neler yaşandığının detayları verilmedi.