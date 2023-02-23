Taha Duymaz'ın o görüntüsü kahretti! Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cesedi kardeşiyle birlikte çıkarılmıştı o kareyi görenler: "Çok acı"
Taha Duymaz'ın çocukluğu kahretti! Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cesedi kardeşiyle birlikte çıkarılmıştı o kareyi görenler, "Çok acı" , "Allah sabırlar versin" yorumları yaptı. Depremden 12 gün sonra cesetleri bulunmuştu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Enkaz altında kalan isimler arasında ünlülerin aileleri ve akrabaları vardı. Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla tanınan 19 yaşındaki Taha Duymaz'dan da depremin 12. gününde acı haber geldi. Taha Duymaz'ın mezarının ardından çocukluk karesini paylaşan kardeşi Burak Duymaz yürekleri sızlattı.
23.02.2023 14:41 - Son Güncelleme: 23.02.2023 14:50
Taha Duymaz'ın o görüntüsü kahretti! Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cesedi kardeşiyle birlikte çıkarılmıştı o kareyi görenler, "Çok acı" yorumları yaptı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Bir yandan mucizelere tanıklık edilirken bir yandan da kahreden haberler geldi.
Instagram'da çektiği yemek videoları sayesinde fenomen hale gelen ve 1.5 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz kardeşleri ve halasıyla birlikte göçük altında kalmıştı.
Korkunç günün üstünden 12 gün geçtiğinde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın mevlidinden görüntü paylaşan kardeşi daha sonra da kardeşlerinin mezarını paylaştı.