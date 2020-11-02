SON DAKİKA: İzmir depreminde 65. saatte gelen mucize: İşte 3 yaşındaki Elif'in kurtarılma anları

Son dakika haberine göre, Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği İzmir'in Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu. İşte mucizenin gerçekleştiği anların görüntüleri...