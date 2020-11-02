Son dakika haberine göre, Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği İzmir'in Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu. İşte mucizenin gerçekleştiği anların görüntüleri...
SON DAKİKA: İzmir depreminde 65. saatte gelen mucize: İşte 3 yaşındaki Elif'in kurtarılma anları
- SON DAKİKA: İzmir depreminde 65. saatte gelen mucize: İşte 3 yaşındaki Elif'in kurtarılma anları
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- SON DAKİKA: İzmir depreminin 65. saatinde mucize kurtuluş: 3 yaşındaki Elif Perinçek kurtarıldı
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