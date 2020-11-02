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Herkesi şaşırtan gerçek! Eda Ece ve Gökhan Alkan arasında meğer...

Doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında olan Eda Ece, başarılı oyunculuğuyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 30 yaşındaki güzel oyuncu Eda Ece ile 32 yaşındaki yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan'ın boy farkı merak konusu oldu. Aynı dizide rol alan Eda Ece ve Gökhan Alkan'ın boy farkını öğrenen hayranları şaşkına döndü. İşte yakışıklılığı ile adından söz ettiren Gökhan Alkan ve partneri Eda Ece'nin arasındaki boy farkı...

02.11.2020 13:11 - Son Güncelleme: 02.11.2020 18:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





