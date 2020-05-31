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Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'yı canlandıran İstemi Betil bakın nereli çıktı! İstemi Betil aslında...
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'yı canlandıran İstemi Betil bakın nereli çıktı! İstemi Betil aslında...
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya karakteriyle gönüllere taht kuran İstemi Betil yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Laz Ziya karakteri izleyiciler tarafından çok sevildi. 2011 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu İstemi Betil, Laz Ziya karakteriyle geniş kitleler tarafından konuşuldu. Yaptığı seslendirmelerle ve özellikle Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya karakteriyle hafızamıza kazınan İstemi Betil bakın nereli çıktı. İşte İstemi Betil'in memleketi...
31.05.2020 04:09
- Son Güncelleme: 31.05.2020 04:11
Milyonların heyecanla takip ettiği Kurtlar Vadisi'nde İstemi Betil canlandırdığı Laz Ziya karakteriyle çok sevildi. Betil, Kurtlar Vadisi dizisinde 2003-2005 yılları arasında canlandırdığı Laz Ziya karakteriyle gönüllere taht kurdu.
Pek çok projede seslendirme sanatçısı olarak görev yapan sanatçının ses verdiği karakterler arasında Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf gibi önemli karakterler vardır ve Kirk Douglas, Anthony Quinn gibi sanatçıları seslendirmiştir.
Usta oyuncu İstemi Betil 2011 yılında 68 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi'nde sanatçı için düzenlenen tören ardından uçakla Ankara'ya götürülen cenazesi Karşıyaka mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya karateriyle hafızamıza kazınan İstemi Betil yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Bakın Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Laz Ziya'yı canlandıran İstemi Betil bakın nereli çıktı!