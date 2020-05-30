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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! Meğer özbeöz oğluymuş

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fekerli karakterine hayat veren Kerem Alışık. En çok merak edilen oyuncuların başında gelen Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu olmak üzere, ünlülerin çocukları.

30.05.2020 17:43 - Son Güncelleme: 30.05.2020 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





