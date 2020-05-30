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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! Meğer özbeöz oğluymuş

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fekerli karakterine hayat veren Kerem Alışık. En çok merak edilen oyuncuların başında gelen Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu olmak üzere, ünlülerin çocukları.

30.05.2020 17:43 - Son Güncelleme: 30.05.2020 17:44
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! Meğer özbeöz oğluymuş

Dizi severlerin kalbine taht kuran Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile gönülleri fetheden Kerem Alışık da bu isimlerden biri. Peki Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? İşte başra Kerem Alışık olmak üzere ünlülerin çocukları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! Meğer özbeöz oğluymuş

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI

Lara Jemine Uzerli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! Meğer özbeöz oğluymuş

ESRA EROL'UN OĞULLARI

Ömer Erol ve İdris Ali

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! Meğer özbeöz oğluymuş

PELİN AKİL'İN KIZLARI

Alin ve Lina

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğluyla aynı dizideymiş! Meğer özbeöz oğluymuş

OZAN AKBABA'NIN OĞLU

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