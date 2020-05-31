Haberler Galeri Magazin Babam ve Oğlum filminin Deniz'iydi... Ege Tanman’ı yıllar sonra görenler tanıyamadı!

Babam ve Oğlum filminin Deniz'iydi... Ege Tanman’ı yıllar sonra görenler tanıyamadı!

Bir dönemin en çok aranan çocuk oyuncularından biriydi Ege Tanman... Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum, Leyla ile Mecnun ve Bez Bebek dizilerinde rol almıştı. Oynadığı tüm yapımlarda başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmişti. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Ege Tanman büyüdü, kocaman bir delikanlı oldu. 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada oldukça aktif. Ege Tanman'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ege Tanman olmak üzere ünlülerin değişimleri...

31.05.2020 10:18 - Son Güncelleme: 31.05.2020 10:20
Babam ve Oğlum filminin Deniz'iydi... Ege Tanman’ı yıllar sonra görenler tanıyamadı!

Babam ve Oğlum filminin minik Deniz'i Ege Tanman, 22 yaşında ve onu görenler tanıyamıyor. İşte milyonları ağlatan Deniz'in son hali ve şimdilerin tanınan yüzlerinin yıllar önceki halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Babam ve Oğlum filminin Deniz'iydi... Ege Tanman’ı yıllar sonra görenler tanıyamadı!
Babam ve Oğlum filminin Deniz'iydi... Ege Tanman’ı yıllar sonra görenler tanıyamadı!

Belemir Temizsoy

Babam ve Oğlum filminin Deniz'iydi... Ege Tanman’ı yıllar sonra görenler tanıyamadı!
Babam ve Oğlum filminin Deniz'iydi... Ege Tanman’ı yıllar sonra görenler tanıyamadı!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'yı canlandıran İstemi Betil bakın nereli çıktı! İstemi Betil aslında...
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'yı canlandıran İstemi Betil bakın nereli çıktı! İstemi Betil aslında...