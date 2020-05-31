Babam ve Oğlum filminin Deniz'iydi... Ege Tanman’ı yıllar sonra görenler tanıyamadı!
Bir dönemin en çok aranan çocuk oyuncularından biriydi Ege Tanman... Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum, Leyla ile Mecnun ve Bez Bebek dizilerinde rol almıştı. Oynadığı tüm yapımlarda başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmişti. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Ege Tanman büyüdü, kocaman bir delikanlı oldu. 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada oldukça aktif. Ege Tanman'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ege Tanman olmak üzere ünlülerin değişimleri...
31.05.2020 10:18
- Son Güncelleme: 31.05.2020 10:20
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