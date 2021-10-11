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Haberler Magazin EDHO'nun Tufan'ı şimdilerde Yargı'nın Yargı'nın Metin komiseri! Hüseyin Avni Danyal'ın kızına bakın 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

EDHO'nun Tufan'ı şimdilerde Yargı'nın Yargı'nın Metin komiseri! Hüseyin Avni Danyal'ın kızına bakın 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

EDHO'nun Tufan'ı şimdilerde Yargı'nın Yargı'nın Metin komiseri! Hüseyin Avni Danyal'ın kızına bakın 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal... 52 yaşında olan ve ikinci kez babalık duygusunu yaşayan oyuncunun Deniz adını verdiği bir kızı daha oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler anne Özgen Kılıçarslan'a benzetiyor. İşte Yargı dizisi oyuncusu Hüseyin Avni Danyal'ın kızları...

11.10.2021 09:05 - Son Güncelleme: 11.10.2021 09:05
EDHO’nun Tufan’ı şimdilerde Yargı’nın Yargı’nın Metin komiseri! Hüseyin Avni Danyal’ın kızına bakın 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

EDHO'nun Tufan'ı şimdilerde Yargı'nın Yargı'nın Metin komiseri! Hüseyin Avni Danyal'ın kızına bakın, 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... Oyuncu Hüseyin Avni Danyal verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti:

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EDHO’nun Tufan’ı şimdilerde Yargı’nın Yargı’nın Metin komiseri! Hüseyin Avni Danyal’ın kızına bakın 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

"Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım... Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim'"

EDHO’nun Tufan’ı şimdilerde Yargı’nın Yargı’nın Metin komiseri! Hüseyin Avni Danyal’ın kızına bakın 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

Hüseyin Avni Danyal ve eşi kızlarına Deniz adını verdi. Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler annesine benzetiyor. İşte başta Hüseyin Avni Danyal'ın kızları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...

EDHO’nun Tufan’ı şimdilerde Yargı’nın Yargı’nın Metin komiseri! Hüseyin Avni Danyal’ın kızına bakın 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI

EDHO’nun Tufan’ı şimdilerde Yargı’nın Yargı’nın Metin komiseri! Hüseyin Avni Danyal’ın kızına bakın 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

Şimdilerde bir kız bebek bekleyen ikiliden Bergüzar Korel, doğum öncesi baby shower partisi düzenledi.

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