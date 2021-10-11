EDHO'nun Tufan'ı şimdilerde Yargı'nın Yargı'nın Metin komiseri! Hüseyin Avni Danyal'ın kızına bakın 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...
EDHO'nun Tufan'ı şimdilerde Yargı'nın Yargı'nın Metin komiseri! Hüseyin Avni Danyal'ın kızına bakın 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal... 52 yaşında olan ve ikinci kez babalık duygusunu yaşayan oyuncunun Deniz adını verdiği bir kızı daha oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler anne Özgen Kılıçarslan'a benzetiyor. İşte Yargı dizisi oyuncusu Hüseyin Avni Danyal'ın kızları...
11.10.2021 09:05
- Son Güncelleme: 11.10.2021 09:05
"Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım... Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim'"