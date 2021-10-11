EDHO’nun Tufan’ı şimdilerde Yargı’nın Yargı’nın Metin komiseri! Hüseyin Avni Danyal’ın kızına bakın 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

"Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım... Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim'"