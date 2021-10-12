Kalp Yarası’nın Adnan’ı Mahir Günşiray’ın oğlu da çok ünlü haberimiz yok! Hem kendisi hem eşi de ünlü çıktı

1997 yılında Devlet tiyatrolarından istifa eden Mahir Günşiray; 1988 yılında tiyatrocu Ayşe Lebriz Berkem ile evlendi. Can adında bir oğlu olan Günşıray; daha sonra eşinden boşandı. İkinci evliliğini 1988 yılında dekor kostüm tasarımcısı olan Fransız Claudia Leon ile yaptı, ondan da 1996 doğumlu bir vardır.