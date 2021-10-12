Kalp Yarası’nın Adnan'ı Mahir Günşiray'ın oğlu da çok ünlü haberimiz yok! Hem kendisi hem eşi de ünlü çıktı
atv ekranlarının yeni fenomeni Kalp Yarası. Oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi yeni kuşak isimlerin yanı sıra, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş gibi usta oyuncuları da bulunduran Kalp Yarası, pazartesi akşamları reytinglerin zirvesinde. Dizi de Sancakzade konağının lideri Adnan Sancakzade'ye hayat veren Mahir Günşiray'ın hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar oğlunun ve gelinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Mahir Günşiray olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...
Mahir Günşiray, Türk Sinemasının efsane oyuncularından Orhan Günşiray'ın oğludur. 10 Ağustos 1960, İstanbul doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirdikten sonra İngiltere de University of Leeds de (MA) master yaptı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesinde (DFA) sanatta yeterlilik doktorası yaptı.
1986 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda ilk tiyatro oyununu oynadı. Daha sonra Tiyatro Oyunevini kurmuş; Kafka, Lorca Hasan Ali Toptaş'ın yazdığı oyunlarda oynamış ve de yönetmiştir.
Samuel Beckett'in film adlı video filmini de yöneten Mahir Günşiray, 1985'ten bu yana çeşitli üniversitelerde özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmıştır.
1997 yılında Devlet tiyatrolarından istifa eden Mahir Günşiray; 1988 yılında tiyatrocu Ayşe Lebriz Berkem ile evlendi. Can adında bir oğlu olan Günşıray; daha sonra eşinden boşandı. İkinci evliliğini 1988 yılında dekor kostüm tasarımcısı olan Fransız Claudia Leon ile yaptı, ondan da 1996 doğumlu bir vardır.