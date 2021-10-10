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Haberler Magazin Hülya Avşar'ın yaşını öğrenenler şaştı kaldı kimse inanamadı! Cesur pozların sahibi Avşar kızı meğer bakın kaç olmuş...

Hülya Avşar'ın yaşını öğrenenler şaştı kaldı kimse inanamadı! Cesur pozların sahibi Avşar kızı meğer bakın kaç olmuş...

Hülya Avşar'ın yaşını öğrenenler şaştı kaldı kimse inanamadı! Cesur pozların sahibi Avşar kızının bugün doğum günü. Sosyal medyayı aktif kullanan Hülya Avşar, yeni yaş gününde sessizliği ile dikkat çekti. Attığı her adım ve yaptığı her açıklama ile gündeme gelmeyi başaran Hülya Avşar bakın kaç yaşındaymış... Öğrenenler şaşırıyor.

10.10.2021 17:15 - Son Güncelleme: 10.10.2021 17:15
Hülya Avşar’ın yaşını öğrenenler şaştı kaldı kimse inanamadı! Cesur pozların sahibi Avşar kızı meğer bakın kaç olmuş...

Hülya Avşar'ın yaşını öğrenenler şaştı kaldı, kimse inanamadı! Cesur pozların sahibi Avşar kızının bugün doğum günü. Peki Hülya Avşar kaç yaşında dersiniz?

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Hülya Avşar’ın yaşını öğrenenler şaştı kaldı kimse inanamadı! Cesur pozların sahibi Avşar kızı meğer bakın kaç olmuş...

İşte bugün doğum günü olan ve yaşıyla herkesi şaşırtan Hülya Avşar'ın doğum tarihi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Hülya Avşar’ın yaşını öğrenenler şaştı kaldı kimse inanamadı! Cesur pozların sahibi Avşar kızı meğer bakın kaç olmuş...

Songül Karlı - 15 Eylül 1973

Hülya Avşar’ın yaşını öğrenenler şaştı kaldı kimse inanamadı! Cesur pozların sahibi Avşar kızı meğer bakın kaç olmuş...
Hülya Avşar’ın yaşını öğrenenler şaştı kaldı kimse inanamadı! Cesur pozların sahibi Avşar kızı meğer bakın kaç olmuş...

Nergis Kumbasar- 25 Mayıs 1963

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