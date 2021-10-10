Hülya Avşar'ın yaşını öğrenenler şaştı kaldı kimse inanamadı! Cesur pozların sahibi Avşar kızı meğer bakın kaç olmuş...
Hülya Avşar'ın yaşını öğrenenler şaştı kaldı kimse inanamadı! Cesur pozların sahibi Avşar kızının bugün doğum günü. Sosyal medyayı aktif kullanan Hülya Avşar, yeni yaş gününde sessizliği ile dikkat çekti. Attığı her adım ve yaptığı her açıklama ile gündeme gelmeyi başaran Hülya Avşar bakın kaç yaşındaymış... Öğrenenler şaşırıyor.
10.10.2021 17:15
- Son Güncelleme: 10.10.2021 17:15