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EDHO'nun İshak'ı bakın kim çıktı! Savaş harlanıyor! Yaprak Dökümü'nün Şevket'i tozu dumana katacak...

EDHO'nun İshak'ı bakın kim çıktı! Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşarken EDHO'da savaş harlanıyor. Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dizide İshak karakterine hayat verecek olan olan Caner Kurtaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba gibi geliyor.

16.02.2021 13:51 - Son Güncelleme: 16.02.2021 14:10
EDHO'nun İshak'ı bakın kim çıktı! Savaş harlanıyor! Yaprak Dökümü'nün Şevket'i tozu dumana katacak...

SAVAŞ HARLANIYOR!

Yaprak Dökümü'nün Şevket'i EDHO'da tozu dumana katacak! Atv'nin 6 sezondur devam eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosuna dahil olan Caner Kurtaran diziseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO'nun İshak'ı bakın kim çıktı! Savaş harlanıyor! Yaprak Dökümü'nün Şevket'i tozu dumana katacak...

CANER KURTARAN KİMDİR?

Caner Kurtaran, 26 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisedeyken tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Liseyi bitirdikten sonra teyzesinin vasıtasıyla amatör bir tiyatro grubuyla tanıştı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasını ardından, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında okumaya başladıktan sonra birinci sınıfı bitirince kaydını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne aldırıp buradan mezun oldu.

EDHO'nun İshak'ı bakın kim çıktı! Savaş harlanıyor! Yaprak Dökümü'nün Şevket'i tozu dumana katacak...

CEYLAN VE ALPASLAN ÖLECEK Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölümde Alpaslan ve Ceylan'ın akıbeti merak ediliyor. Namlunun ucundaki Ceylan ve Alpaslan ölecek mi? İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

EDHO'nun İshak'ı bakın kim çıktı! Savaş harlanıyor! Yaprak Dökümü'nün Şevket'i tozu dumana katacak...

EDHO'DA BU HAFTA...

Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, düşmanı Yaman Korkmaz'ında yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da öldür.

EDHO'nun İshak'ı bakın kim çıktı! Savaş harlanıyor! Yaprak Dökümü'nün Şevket'i tozu dumana katacak...

İdris Reis oğlu Kaya'nın intikamı için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır. Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.