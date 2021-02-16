Pınar Deniz tüm cesaretiyle paylaştı sosyal medya bakıp kaldı! Bu kadarına cesaret eden yokken Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı...

'Vatanım Sensin' adlı diziyle yıldızı parlayan Pınar Deniz, şimdilerin en çok konuşulan isimlerinden biri. 27 yaşındaki başarılı oyuncu, yer aldığı yapımlardaki performansının yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Kırmızı Oda adlı dizide yer almaya başlayan Pınar Deniz, büyük bir cesaretle sıfır makyaj ev hallerini paylaştı. Takipçilerinden büyük beğeni kazanan Pınar Deniz ayrıca takdir de topladı. İşte başta güzel oyuncu Pınar Deniz olmak üzere ünlülerin en doğal halleri.