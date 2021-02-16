Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop ve kızları abla-kardeş gibi... "Ben doğurdum, Rafet'le benim çocuklarım işte"
Tuğba Altıntop magazin gündeminden düşmüyor. Rafet El Roman'ın eski eşi aynı zamanda iki kız çocuğunun da annesi olan Tuğba Altıntop, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. 1996'da nikah masasına oturduğu şarkıcı Rafet El Roman'dan 2002'de boşanan Tuğba Altıntop'un kızı Su ve Şevval sosyal medya gündeminde. Programda kızlarının fotoğrafını görünce "Ben doğurdum, Rafet'le benim çocuklarım işte" diyen Tuğba Altıntop, değişimiyle de dikkat çekiyor. İşte kızlarıyla abla-kardeş gibi görünen Tuğba Altıntop ve çocukları başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
Demet ile Alişan'ın programına konuk olan Tuğba Altıntop, kızları Su ve Şevval'in fotoğrafını ekranda görünce, "Ben doğurdum, Rafet'le benim çocuklarım işte" dedi. Abla -kardeş gibi görünen Tuğba Altıntop ve kızları kısa sürede gündem oldu. İşte Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop ve kızları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...