Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop ve kızları abla-kardeş gibi... "Ben doğurdum, Rafet'le benim çocuklarım işte"

Tuğba Altıntop magazin gündeminden düşmüyor. Rafet El Roman'ın eski eşi aynı zamanda iki kız çocuğunun da annesi olan Tuğba Altıntop, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. 1996'da nikah masasına oturduğu şarkıcı Rafet El Roman'dan 2002'de boşanan Tuğba Altıntop'un kızı Su ve Şevval sosyal medya gündeminde. Programda kızlarının fotoğrafını görünce "Ben doğurdum, Rafet'le benim çocuklarım işte" diyen Tuğba Altıntop, değişimiyle de dikkat çekiyor. İşte kızlarıyla abla-kardeş gibi görünen Tuğba Altıntop ve çocukları başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

16.02.2021 11:34 - Son Güncelleme: 16.02.2021 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





