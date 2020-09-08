Haberler Galeri Magazin EDHO'nun İlyas'ı paylaştı! Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu Doğu dünyaya geldi 'Geldi yeğenimiz bitti heyecanlı bekleyişimiz'

EDHO'nun İlyas'ı paylaştı! Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu Doğu dünyaya geldi 'Geldi yeğenimiz bitti heyecanlı bekleyişimiz'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer baba oldu. EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba Instagram hesabından müjdeli haberi verdi! Akbaba, dizideki rol arkadaşı olan Yunus Emre Yıldırımer'in oğlunun dünyaya geldiğini, paylaştığı bir video ile duyurdu. Evliliklerinde 8 yılı geride bırakan ünlü çiftin oğlunun ismini Oktay Kaynarca koydu. Doğumdan sonra kariyer hayatına ara vermek istemediğini belirten Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer'in ve oğlu Doğu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte baba olan Yunus Emre Yıldırımer'in doğum sırasında eşi Melissa Yıldırıme'i beklediği heyecan dolu anlar...

08.09.2020 17:23 - Son Güncelleme: 08.09.2020 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





