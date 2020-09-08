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EDHO'nun İlyas'ı paylaştı! Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu Doğu dünyaya geldi 'Geldi yeğenimiz bitti heyecanlı bekleyişimiz'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer baba oldu. EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba Instagram hesabından müjdeli haberi verdi! Akbaba, dizideki rol arkadaşı olan Yunus Emre Yıldırımer'in oğlunun dünyaya geldiğini, paylaştığı bir video ile duyurdu. Evliliklerinde 8 yılı geride bırakan ünlü çiftin oğlunun ismini Oktay Kaynarca koydu. Doğumdan sonra kariyer hayatına ara vermek istemediğini belirten Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer'in ve oğlu Doğu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte baba olan Yunus Emre Yıldırımer'in doğum sırasında eşi Melissa Yıldırıme'i beklediği heyecan dolu anlar...

08.09.2020 17:23 - Son Güncelleme: 08.09.2020 17:53
EDHO'nun İlyas'ı paylaştı! Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu Doğu dünyaya geldi 'Geldi yeğenimiz bitti heyecanlı bekleyişimiz'

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekranları başındaki izleyicilerin ailesi oldu. Herkes dizide Alparslan karakterine hayat evren yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melissa Yıldırımer'den gelecek olan güzel haberi beklerken, müjde Ozan Akbaba'dan geldi.

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EDHO'nun İlyas'ı paylaştı! Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu Doğu dünyaya geldi 'Geldi yeğenimiz bitti heyecanlı bekleyişimiz'

Evliliklerinde 8. yılı geride bırakan Yıldırımer çiftinin oğlu dünyaya geldi. Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer'in baba olduğu haberini Instagram hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Çiftin oğullarının isim babası ise EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca...

EDHO'nun İlyas'ı paylaştı! Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu Doğu dünyaya geldi 'Geldi yeğenimiz bitti heyecanlı bekleyişimiz'

İşte başta Yunus Emre Yıldırımer'in Melissa Yıldırımer olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

EDHO'nun İlyas'ı paylaştı! Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu Doğu dünyaya geldi 'Geldi yeğenimiz bitti heyecanlı bekleyişimiz'

YASEMİN CONKA VE EŞİ TAHİR CONKA

EDHO'nun İlyas'ı paylaştı! Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu Doğu dünyaya geldi 'Geldi yeğenimiz bitti heyecanlı bekleyişimiz'

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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