EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın bu fotoğrafını hiç görmediniz!

Atv ekranlarında 5 sezondur devam eden efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'yı daha önce hiç böyle görmediniz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki başarılı performansı ile sevenlerin büyük beğenisini kazanan Oktay Kaynarca'nın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Oktay Kaynarca'nın bu halini gören sevenleri şoke etti. İşte o fotoğraf...