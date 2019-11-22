EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın bu fotoğrafını hiç görmediniz!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin efsane oyuncusu Oktay Kaynarca'yı daha önce hiç böyle görmediniz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis karakteriyle gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'nın bu fotoğrafını görenler ilk anda tanıyamadı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın şoke eden o görüntüsü…
22.11.2019 12:03
- Son Güncelleme: 22.11.2019 12:12
Atv ekranlarında 5 sezondur devam eden efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'yı daha önce hiç böyle görmediniz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki başarılı performansı ile sevenlerin büyük beğenisini kazanan Oktay Kaynarca'nın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Oktay Kaynarca'nın bu halini gören sevenleri şoke etti. İşte o fotoğraf...
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