Naim Süleymanoğlu filminin başrolü Hayat Van Eck kimdir, kaç yaşında? Bakın aslen nereli...

'Cep Herkülü' lakaplı, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi haltercisi gösterilen Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi izleyicilerle buluştu. Uzun zamandır merakla beklenen film şimdiden en çok konuşulanlar arasına girdi. Hiç kuşkusuz en çok dikkat çeken Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran genç oyuncu Hayat Van Eck oldu. Herkes Hayat Van Eck kimdir merak ediyor. Naim Süleymanoğlu filmi oyuncularından biri olan Hayat Van Eck'i herkesi şaşırttı. Peki Hayat Van Ecki kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? İşte başta Hayat Van Eck olmak üzere ünlülerin memleketleri.

22.11.2019 11:22 - Son Güncelleme: 22.11.2019 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





