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Naim Süleymanoğlu filminin başrolü Hayat Van Eck kimdir, kaç yaşında? Bakın aslen nereli...

'Cep Herkülü' lakaplı, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi haltercisi gösterilen Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi izleyicilerle buluştu. Uzun zamandır merakla beklenen film şimdiden en çok konuşulanlar arasına girdi. Hiç kuşkusuz en çok dikkat çeken Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran genç oyuncu Hayat Van Eck oldu. Herkes Hayat Van Eck kimdir merak ediyor. Naim Süleymanoğlu filmi oyuncularından biri olan Hayat Van Eck'i herkesi şaşırttı. Peki Hayat Van Ecki kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? İşte başta Hayat Van Eck olmak üzere ünlülerin memleketleri.

22.11.2019 11:22 - Son Güncelleme: 22.11.2019 11:32
Naim Süleymanoğlu filminin başrolü Hayat Van Eck kimdir, kaç yaşında? Bakın aslen nereli...

Cep Herkülü:Naim Süleymanoğlu filminin vizyona girmesi ile beraber en çok merak edilen isimlerin başında Hayat Van Eck geliyor. Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck'in memleketi duyanları şaşırttı. İşte başta Hayat Van Eck olmak üzere ünlülerin memleketleri.

Naim Süleymanoğlu filminin başrolü Hayat Van Eck kimdir, kaç yaşında? Bakın aslen nereli...

HAYAT VAN ECK KİMDİR?

Hayat Van Eck, Hollandalı bir baba ve aslen Ankaralı olan Türk bir annenin çocuğu olarak Amsterdam'da doğdu. 6 yaşına kadar Hollanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle İzmir'e taşındı ve burada büyüdü.

Naim Süleymanoğlu filminin başrolü Hayat Van Eck kimdir, kaç yaşında? Bakın aslen nereli...

2017 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Hayat Van Eck, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı.

Naim Süleymanoğlu filminin başrolü Hayat Van Eck kimdir, kaç yaşında? Bakın aslen nereli...

Hayat Van Eck, 1 Ocak 2000 doğumludur.

Naim Süleymanoğlu filminin başrolü Hayat Van Eck kimdir, kaç yaşında? Bakın aslen nereli...

ÜNLÜLERİN MEMLEKETLERİ

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