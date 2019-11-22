Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan: Teyze beni kurtar, ölmek istemiyorum

"TEYZE BENİ KURTAR"

Bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanan Ceylan, şunları söyledi:

"Pankreas iltihabı ile hastaneye kaldırıldı. İltihap bütün vücuda yayıldığı için ciğerleri su topladı. Ciğerlerinden su çektiler. Bir yer yapılıyor, bir yer bozuluyor. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Herkesten dua istiyoruz. Daha 25 yaşında. Allah onu bize bağışlasın. Bu mübarek günde, durumu çok kritik. Doktorlar 'durumu kritik, Allah'tan umut kesilmez. Biz elimizden geleni yapıyoruz' diyorlar. Önümüzü göremiyoruz diyorlar. Genç olduğu için vücut direnci dayanacak diyoruz. Birkaç aydır karın ağrısı çekiyormuş. Annesi üzülmesin diye söylememiş. Doktora da gitmiş. Hastaneye yatmadan önce de doktoru ona 'sakın bir şey yiyip içme' demiş. En son bayıldı, hastaneye gittik. Devamlı bir şey çıkıyor. Öğrendim ki pankreas bütün organların sigortasıymış. Dua istiyorum. Yer gök dua ile. Rabbim onu bize bağışlasın. Yoğun bakıma girdim 'teyze beni kurtar, ölmek istemiyorum' dedi. Ne gece ne gündüz, ne olduğumuzu bilmiyorum. Bekliyoruz ama neyi bekliyoruz bilmiyorum. Dua edin. Kur'an kursunda hatim indirenler var. Allah duysun sesimizi inşallah."