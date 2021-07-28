Survivor Aleyna bikinisini giydi plaja indi! Sahili yaktı kavurdu gören dönüp bir daha baktı Aleyna Kalaycıoğlu bakın nasıl yakalandı
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrasında sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Dekolteli paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kalaycıoğlu, bu kez bikinili halleriyle çok konuşuldu. Şimdilerde İzmir Çeşme'de denizin ve güneşin keyfini çıkaran fenomen yarışmacı, önceki gün sahilde objektiflere yansıdı. Fit hali ile dikkat çeken 23 yaşındaki Kalaycıoğlu'nun bikinili pozları kısa sürede gündem oldu.
28.07.2021 19:05
- Son Güncelleme: 28.07.2021 19:05
'Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası yaptığı iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Dekolteli paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kalaycıoğlu, bu kez bikinili halleriyle çok konuşuldu.
Şimdilerde Çeşme'de tatil yapan Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün plajda görüntülendi. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Kalaycıoğlu, formda görüntüsü ile ilgi odağı oldu.
Çok sayıda internet kullanıcısı, fit hali ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Aleyna Kalaycıoğlu'nun boyunu ve kilosunu merak edip araştırmaya başladı.