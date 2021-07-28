Survivor Aleyna bikinisini giydi plaja indi! Sahili yaktı kavurdu gören dönüp bir daha baktı Aleyna Kalaycıoğlu bakın nasıl yakalandı

'Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası yaptığı iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Dekolteli paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kalaycıoğlu, bu kez bikinili halleriyle çok konuşuldu.