EDHO'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Sultan 2. Mesud bakın kim! Uç bölgesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
EDHO'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 57. bölüm ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. 2 sezondur çarşamba akşamları zirvelerin sahibi olan Kuruluş Osman'da bu hafta Sultan 2. Mesud'un gelmesiyle tüm hesaplar görülecek. Diziseverler Sultan 2. Mesud karakterine hayat verecek olan ismi merak ediyordu. O isim bir dönem Atv'nin efsane dizisi EDHO'nun Rafet'i... İşte merakla beklenen Kuruluş Osman 57. bölümde yaşanacaklar...
04.05.2021 15:36
- Son Güncelleme: 04.05.2021 15:36
Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'a Şener Savaş konuk oluyor. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 3 sezon boyunca 'Rafet' karakterine hayat veren Şener Savaş, 'Sultan 2. Mesud' karakteri ile Kuruluş Osman dizisine dahil olacak.