RAMAZAN İMSAKİYE
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EDHO'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Sultan 2. Mesud bakın kim! Uç bölgesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

EDHO'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 57. bölüm ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. 2 sezondur çarşamba akşamları zirvelerin sahibi olan Kuruluş Osman'da bu hafta Sultan 2. Mesud'un gelmesiyle tüm hesaplar görülecek. Diziseverler Sultan 2. Mesud karakterine hayat verecek olan ismi merak ediyordu. O isim bir dönem Atv'nin efsane dizisi EDHO'nun Rafet'i... İşte merakla beklenen Kuruluş Osman 57. bölümde yaşanacaklar...

04.05.2021 15:36 - Son Güncelleme: 04.05.2021 15:36
EDHO'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Sultan 2. Mesud bakın kim! Uç bölgesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

EDHO'DAN KURULUŞ OSMAN'A BOMBA TRANSFER!

Atv'nin iki reyting rekortmeni dizisine de adını yazdıran Şener Savaş, Kuruluş Osman 57. bölümde diziye yeni bir soluk getirecek. Uç bölgesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Sultan 2. Mesud bakın kim! Uç bölgesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'a Şener Savaş konuk oluyor. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 3 sezon boyunca 'Rafet' karakterine hayat veren Şener Savaş, 'Sultan 2. Mesud' karakteri ile Kuruluş Osman dizisine dahil olacak.

KURULUŞ OSMAN 57. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

EDHO'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Sultan 2. Mesud bakın kim! Uç bölgesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

EDHO'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Sultan 2. Mesud bakın kim! Uç bölgesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

MOĞOLLARA MEYDAN OKUYAN OSMAN BEY, SELÇUKLU BAŞKENTİNE ÇAĞIRILIYOR

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 5 Mayıs Çarşamba saat 20:30'da heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak.

EDHO'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Sultan 2. Mesud bakın kim! Uç bölgesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Kuruluş Osman 57. bölümde Moğollara vergi vermeyi reddeden Osman Bey'in Selçuklu başkentinde yaşadıkları ve Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenme tavsiyesi damga vuracak.