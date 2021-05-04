EDHO'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Sultan 2. Mesud bakın kim! Uç bölgesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

EDHO'DAN KURULUŞ OSMAN'A BOMBA TRANSFER!

Atv'nin iki reyting rekortmeni dizisine de adını yazdıran Şener Savaş, Kuruluş Osman 57. bölümde diziye yeni bir soluk getirecek. Uç bölgesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!