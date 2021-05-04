Burcu Özberk'in o görüntüsü ortaya çıktı sosyal medyada yer yerinden oynadı! Sanki ikisi aynı kişi değil

Afili Aşk dizisinde Çağlar Ertuğrul ile büyük bir uyum yakalayan ve kariyerinin zirvesine çıkan Burcu Özberk son dönemin en popüler oyuncularından biri. 31 yaşındaki oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor. Son olarak 'Çocukluk' dizisi ile ekranlarda boy gösteren Burcu Özberk'in oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğrafları dikkat çekti.

04.05.2021 16:06 - Son Güncelleme: 04.05.2021 16:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





