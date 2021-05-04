''Malhun hatunla evleneceksin'' Osman Bey'in kaderi değişiyor! Kuruluş Osman 57. bölüm 2. fragman videosu izle...

''Malhun hatunla evleneceksin'' Osman Bey'in kaderi değişiyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 57. bölüm 2. fragman videosu yayınlandı. Bugün aktarılan Kuruluş Osman 57. bölüm 2. fragmanında aldığı şikayet üzerine Kayı beyi Osman'ı huzuruna çağıran Sultan 2. Mesud'un gelişiyle nelerin değişeceği merak ediliyor. Kara Şaman Togay ise yaşadıklarının hemen ardından harekete geçerek intikam planlarını tek tek devreye almaya başlayacak. Zor durumda kalan Osman Bey'in "Pusatımın kınından çıkması benim isteğimle olmayacaktır. sözleri üzerine Şeyh Edebali "Bunun tek bir yolu vardır. Umur Bey'in kızı Malhun Hatun ile evleneceksin." şeklinde verdiği cevap herkesi şaşırtacak.

OSMAN BEY SELÇUKLU BAŞKENTİNDE

Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

NİKOLA FIRSATTAN YARARLANMAK İSTİYOR

Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

ŞEYH EDEBALI'NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY'İ ŞAŞIRTIYOR

Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.

OSMAN BEY'İ BAŞKENTTE NELER BEKLİYOR?

Osman Bey'in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek? Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Umur Bey'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi? Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?