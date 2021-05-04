Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal tatil pozuyla ortalığı yıktı geçti! Doğum kiloları uçup giden Sinem Kobal'a bakın!

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz Ekim ayında anne olan Sinem Kobal, kısa sürede doğum kilolarından kurtuldu. Şu sıralar kızı Lalin ve ailesi ile Marmaris Selimiye'de sessiz ve sakin bir tatil yapan Sinem Kobal Instagram pozuyla gündemde...