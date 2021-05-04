RAMAZAN İMSAKİYE
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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal tatil pozuyla ortalığı yıktı geçti! Doğum kiloları uçup giden Sinem Kobal'a bakın!

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz Ekim ayında anne olan Sinem Kobal, kısa sürede doğum kilolarından kurtuldu. Şu sıralar kızı Lalin ve ailesi ile Marmaris Selimiye'de sessiz ve sakin bir tatil yapan Sinem Kobal Instagram pozuyla gündemde...

04.05.2021 15:17 - Son Güncelleme: 04.05.2021 15:17
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal tatil pozuyla ortalığı yıktı geçti! Doğum kiloları uçup giden Sinem Kobal'a bakın!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal tatil pozuyla ortalığı yıktı geçti! Doğum kiloları uçup giden Sinem Kobal son haliyle sosyal medya gündeminde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal tatil pozuyla ortalığı yıktı geçti! Doğum kiloları uçup giden Sinem Kobal'a bakın!

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğu ve kızı Lalin'le yaz sezonunu erken açtı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal tatil pozuyla ortalığı yıktı geçti! Doğum kiloları uçup giden Sinem Kobal'a bakın!

Koronavirüs vakalarının da artması nedeniyle sakin ve sessiz bir ortam için ailesiyle birlikte Marmaris Selimiye'ye giden ünlü oyuncu paylaşımlarına devam ediyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal tatil pozuyla ortalığı yıktı geçti! Doğum kiloları uçup giden Sinem Kobal'a bakın!

Son olarak payaştığı bu fotoğrafla beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sinem Kobal kısa sürede doğum kilolarından nasıl kurtuldu?

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal tatil pozuyla ortalığı yıktı geçti! Doğum kiloları uçup giden Sinem Kobal'a bakın!

İşte Sinem Kobal ve silzer için derlediğimiz ünlülerin doğum kilolarından kurtulma sırları...