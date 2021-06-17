Eda Taşpınar iddialı paylaşımlara doymuyor! Bikinisiyle kayalıklar arasında poz verdi herkes onu konuştu çıplak fotoğrafıyla…

Eda Taşpınar iddialı paylaşımlara doymuyor! Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan sosyetik isim Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında yayınladığı çırılçıplak fotoğrafıyla gündem olmuştu. Taşpınar şimdi ise kayalıklar arasında verdiği bikinili pozuyla çok konuşuldu. İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Taşpınar'a bazı sosyal medya kullanıcıları iltifat yağdırırken bazıları tepki gösterdi. İşte Eda Taşpınar'ın sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen o paylaşımı…

17.06.2021 00:00 - Son Güncelleme: 17.06.2021 00:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





