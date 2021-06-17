Eda Taşpınar iddialı paylaşımlara doymuyor! Bikinisiyle kayalıklar arasında poz verdi herkes onu konuştu çıplak fotoğrafıyla…
Eda Taşpınar iddialı paylaşımlara doymuyor! Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan sosyetik isim Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında yayınladığı çırılçıplak fotoğrafıyla gündem olmuştu. Taşpınar şimdi ise kayalıklar arasında verdiği bikinili pozuyla çok konuşuldu. İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Taşpınar'a bazı sosyal medya kullanıcıları iltifat yağdırırken bazıları tepki gösterdi. İşte Eda Taşpınar'ın sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen o paylaşımı…
17.06.2021 00:00
- Son Güncelleme: 17.06.2021 00:00
New York tatilinin ardından Türkiye'ye dönen Eda Taşpınar, soluğu İğneada'da almıştı. Daha sonra rotasını Bozcaada'ya çeviren sosyetik isim, sosyal medya hesabında tatil pozlarını yayınlamayı da ihmal etmedi.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında yayınladığı çırılçıplak fotoğrafıyla gündem olan Taşpınar, şimdi ise kayalıklar arasında bikinisiyle verdiği pozla çok konuşuldu.
Taşpınar'ın cesur paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bazı sosyal medya kullanıcıları, sosyetik ismin düzgün fiziğine dikkat çekerek iltifat yağdırdı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Eda Taşpınar'ın paylaşımını fazla iddialı ve müstehcen bularak ünlü ismi eleştirdi.
İşte Eda Taşpınar'ın sosyal medyayı ikiye bölen o paylaşımı…