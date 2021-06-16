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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Burcu Biricik’in memleketi…

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik bakın aslen nereliymiş! Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Dijital platformda yayınlanan Fatma dizisindeki performansıyla da adından söz ettiren Biricik'in oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da dikkat çekiyor. Reklamcı Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun hayatı, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Biricik'in memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Burcu Biricik'in memleketi…

16.06.2021 23:06 - Son Güncelleme: 16.06.2021 23:58
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Burcu Biricik’in memleketi…

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, son dönemin en popüler isimlerinden.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Burcu Biricik’in memleketi…

Dijital platformda yayınlanan Fatma dizisindeki performansıyla da adından söz ettiren Burcu Biricik'in özel hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Burcu Biricik’in memleketi…

Ünlü oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları, özellikle "Burcu Biricik nereli?" sorusunun yanıtını aratıyor. Biricik'in memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Burcu Biricik’in memleketi…

İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Burcu Biricik’in memleketi…

Demet Özdemir - İzmit