Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Burcu Biricik’in memleketi…

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik bakın aslen nereliymiş! Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Dijital platformda yayınlanan Fatma dizisindeki performansıyla da adından söz ettiren Biricik'in oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da dikkat çekiyor. Reklamcı Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun hayatı, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Biricik'in memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Burcu Biricik'in memleketi…

16.06.2021 23:06 - Son Güncelleme: 16.06.2021 23:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





