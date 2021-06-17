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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Mahur karakterini canlandıran Alina Boz, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde 23. yaş gününü kutlayan oyuncu, Instagram hesabında annesi Olga Boz ile verdiği bir pozu paylaştı. Alina Boz'un annesi Olga Boz'u görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Olga Boz için "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz…

17.06.2021 01:21 - Son Güncelleme: 17.06.2021 01:21
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Maralı dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Geçtiğimiz günlerde 23. yaş gününü kutlayan oyuncu, Instagram hesabında annesi Olga Boz ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Alina Boz'un paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, Olga Boz için "Annesi değil ablası sanki", "Alina güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlü isimler ve anneleri…