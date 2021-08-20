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Haberler Magazin Ece Seçkin albüm tanıtacak diye elini korkak alıştırmadı! Cüretkar pozlara tam gaz devam bu kez pembe bikinisiyle...

Ece Seçkin albüm tanıtacak diye elini korkak alıştırmadı! Cüretkar pozlara tam gaz devam bu kez pembe bikinisiyle...

Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin, bu kez pembe bikisiniyle... İç çamaşırsız giydiği pembe takımı ile uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla yine olay oldu. Yeni şarkı çıkaran Ece Seçkin, birbirinden cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel şarkıcının paylaşımlarına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.

20.08.2021 15:41 - Son Güncelleme: 20.08.2021 15:41
Ece Seçkin albüm tanıtacak diye elini korkak alıştırmadı! Cüretkar pozlara tam gaz devam bu kez pembe bikinisiyle...

Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin, bu kez şarkı tanıtımı için verdiği pozlarla çok konuşuldu.

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Ece Seçkin albüm tanıtacak diye elini korkak alıştırmadı! Cüretkar pozlara tam gaz devam bu kez pembe bikinisiyle...

Daha önce mor bikinisiyle verdiği pozları olay yaratmıştı Ece Seçkin'in.

Ece Seçkin albüm tanıtacak diye elini korkak alıştırmadı! Cüretkar pozlara tam gaz devam bu kez pembe bikinisiyle...

Bu pozları da onun devamı niteliğinde. Yeni şarkısı Bon Voyage'ı çıkaran Ece Seçkin'in bu kareleri sosyal medyayı salladı.

Ece Seçkin albüm tanıtacak diye elini korkak alıştırmadı! Cüretkar pozlara tam gaz devam bu kez pembe bikinisiyle...

İŞTE O POZLAR

29 yaşındaki şarkıcı, pozlarını peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ece Seçkin albüm tanıtacak diye elini korkak alıştırmadı! Cüretkar pozlara tam gaz devam bu kez pembe bikinisiyle...

Seçkin'in paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

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