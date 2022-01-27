Ece Erken'in annesine ulaşıldı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yürek sızlatan ilk sözler: '"Ben nasıl dayanacağım"

Ece Erken'e ulaşamadığını söyleyen Bali açıklamasında şunları söyledi:

"Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."