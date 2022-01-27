Ece Erken'in annesine ulaşıldı! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yürek sızlatan ilk sözler: '"Ben nasıl dayanacağım"
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yürek sızlatan ilk sözler geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne dair Bircan Bali canlı yayında açıklamalar yaptı. Ece'ye ulaşamadıklarını söyleyen Bircan Bali, Ece Erken'in annesine ulaştıklarını söyledi. Eşini kaybeden Ece Erken'in annesine söylediği ilk sözleri bakın ne oldu...
27.01.2022 12:38
- Son Güncelleme: 27.01.2022 12:42
ECE ERKEN'İN ANNESİNE ULAŞILDI!
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler geldi, yürekler sızladı.
Ece Erken'in kocası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı silahlı saldırıya uğradı ve vücuduna yediği 7 kurşundan sonra kan kaybından öldü. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali Erken'in annesiyle konuştuğunu açıkladı.
Ece Erken'e ulaşamadığını söyleyen Bali açıklamasında şunları söyledi:
"Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."